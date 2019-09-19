Законопроект, запрещающий иностранцам владеть национальными провайдерами цифрового телевещания, прошёл первое чтение

Проект закона №2035 прошёл первое чтение и принят за основу 290 голосами нардепов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об обеспечении прозрачности собственности общенациональных провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей. Об этом пишет издание #Буквы.

Суть данного закона – обязать единственного провайдера эфирного цифрового телевидения, компанию «Зеонбуд», раскрыть структуру собственности.

Законопроект также предусматривает введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры собственности и предотвратить потенциальное противоправное влияние государств-агрессоров на телерадиоинформационное пространство Украины.

Для провайдера услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием законопроект предлагает установить ряд дополнительных требований:

конечными бенефициарными владельцами таких компаний могут быть исключительно граждане Украины;

юрлицам и физлицам-предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Правительством, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в таких компаниях на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

Ранее сообщалось, что проект закона №2035 был зарегистрирован 3 сентября четырьмя народными депутатами Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Павлом Сушко, представляющими партию «Слуга народа».

В апреле текущего года «Зеонбуд» сменил владельцев — пять граждан Латвии получили 75% компании. Ранее провайдер принадлежал тройке киприотов.

Отметим, накануне законопроект об отмене лицензирования телеком-услуг прошёл второе чтение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.