Законопроект, запрещающий иностранцам владеть национальными провайдерами цифрового телевещания, прошёл первое чтение

Проект закона №2035 прошёл первое чтение и принят за основу 290 голосами нардепов.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об обеспечении прозрачности собственности общенациональных провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей. Об этом пишет издание #Буквы.
Суть данного закона – обязать единственного провайдера эфирного цифрового телевидения, компанию «Зеонбуд», раскрыть структуру собственности.
Законопроект также предусматривает введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры собственности и предотвратить потенциальное противоправное влияние государств-агрессоров на телерадиоинформационное пространство Украины.
Для провайдера услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием законопроект предлагает установить ряд дополнительных требований:
- конечными бенефициарными владельцами таких компаний могут быть исключительно граждане Украины;
- юрлицам и физлицам-предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Правительством, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в таких компаниях на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.
Ранее сообщалось, что проект закона №2035 был зарегистрирован 3 сентября четырьмя народными депутатами Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Павлом Сушко, представляющими партию «Слуга народа».
В апреле текущего года «Зеонбуд» сменил владельцев — пять граждан Латвии получили 75% компании. Ранее провайдер принадлежал тройке киприотов.
Отметим, накануне законопроект об отмене лицензирования телеком-услуг прошёл второе чтение.