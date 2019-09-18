За последний год количество украинцев, готовых платить за легальный контент, значительно выросло. О позитивной тенденции говорит свежая статистика, которую подготовила исследовательская компания Gemius для антипиратской Инициативы “Чистое небо”.

Результаты исследования показали, что украинцы стали более сознательными в этом вопросе. Количество тех, кто готов платить за контент в интернете выросло с 13% до 31% за прошедшие 12 месяцев. Также все больше людей считают, что бороться с пиратством необходимо. Лучший для этого способ, по мнению респондентов исследования, — создание сайтов с легальным контентом. Сегодня наиболее популярный среди украинцев легальный видеоресурс — YouTube, за ним с отрывом следуют Megogo, Google Play и Netflix. В то же время, 41% опрашиваемых не смогли назвать ни один сайт, который предоставляет только легальное видео.

Руководитель инициативы “Чистое небо” Катерина Федорова прокомментировала ситуацию, — “Ожидая результатов исследования, мы очень надеялись на положительные изменения. Но даже надеяться не могли, что они будут такими существенными — более, чем в 2 раза увеличилось количество людей, готовых платить за легальный контент! Ежедневный труд правообладателей, защищающих свою интеллектуальную собственность, наша вера в достижение цели, обращения к рынку, к причастным, к пользователям — это все способствует изменениям в лучшую сторону”.

Участники инициативы “Чистое небо” телегруппы StarLightMedia и 1+1 Медиа за год добились прекращения воровства контента 318 сайтами. По их запросу из поисковой выдачи Google удалено 20 тысяч ссылок на пиратский контент, и 292 тысячи нелегальных видео удалены с сайтов, социальных сетей и видеохостингов. Другая организация по борьбе с нелегальным размещением контента в сети — Украинская антипиратская ассоциация (УАПА) — за этот же период добилась закрытия 173 сайтов.

16 сентября 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что пиратство — это вопрос, над решением которого намерена работать власть: “Мы будем делать так, чтобы украинский рынок рос. Сегодня 30% людей готовы платить за контент, а еще год назад этот показатель был на уровне 13%. И это я считаю большой победой”.

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