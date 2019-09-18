Сервис онлайн-телевидения Ланет.TV начал ретрансляцию HD-версий телеканалов «Украина», «НЛО TV» и «Индиго», которые входят в холдинг «Медиа Группа Украина».

Отныне эти телеканалы будут доступны только в HD-качестве всем пользователям сервиса Ланет.TV и абонентам Сети Ланет, которые выбрали платные ОТТ/IPTV-пакеты: «/PRIME», «/BAZA», «/CORE».

Переход крупнейших украинских медиагрупп на HD-вещание происходит в рамках обязательств, которые они взяли на себя перед провайдерами. Это делается с целью дифференциации качества услуг, которые получают пользователи платных сервисов.

В ближайшее время ожидается запуск и других телеканалов в HD-качестве.

Отметим, выше упомянутые телеканалы также осуществили миграцию на HD-вещание в рамках спутниковой платформы XtraTV.

Ранее также стало известно, что 19 сентября оператор «Киевстар» включит во все пакетные предложения HD-версию национального телеканала «1+1».

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Ланет.TV — это современный украинский OTT-сервис, который позволяет легально смотреть телевидение онлайн как через браузер, так и через Android-приложение.

В сервисе собраны почти все украинские и многие зарубежные телеканалов, транслирующих фильмы, развлекательные, детские, спортивные, познавательные передачи и новости. Смотреть каналы можно в любое время и в любом месте при наличии доступа к Интернету.

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