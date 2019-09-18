Россия и Китай совместно работают над созданием конкурента OneWeb. Страны формируют спутниковую группировку для раздачи высокоскоростного интернета. Об этом сообщил вице-премьер-министр Российской Федерации Максим Акимов, передает РИА Новости.

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета. Мы приступили к проработке этого проекта», — заявил вице-премьер.

Согласно данным, информация о возможном сотрудничестве России и Китая появилась еще в прошлом году, когда китайская делегация на переговорах в Москве предложила «Роскосмосу» обсудить возможность совместного проекта. Речь шла о создании спутниковой группировки для предоставления широкополосного доступа в интернет — аналога OneWeb и Starlink.

Китай планирует создание порядка тысячи спутников, расположенных на низкой, средней и геостационарной орбите. Россия получила предложение о полноценном партнерстве в проекте, в котором китайская сторона берет на себя половину затрат и создание 50% группировки.

Напомним, в прошлом месяце OneWeb отозвала заявку на частоты для работы в России. ГКРЧ не выделила британской компании желаемый ресурс, посчитав, что та не соответствует новым требованиям к иностранным спутниковым системам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.