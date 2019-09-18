Rambler Group подала в Мосгорсуд иск с требованием о защите авторских и смежных прав. Компания обвиняет Mail.Ru Group в незаконной трансляции матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) в «Одноклассниках», передает РБК.

Rambler Group владеет эксклюзивными правами на трансляцию матчей АПЛ в России. Еще в августе Роскомнадзор должен был ограничить доступ ко всем сайтам, которые, по мнению Rambler Group, распространяют контент нелегально.

В списке нарушителей был и сайт «Одноклассники». Однако урегулировать конфликт с Mail.Ru Group в досудебном порядке не удалось. По словам директора по связям со СМИ Rambler Group Александра Дмитриева, администрация ресурса требовала слишком много времени на удаление контента.

В связи с этим Rambler Group была вынуждена обратиться в суд, чтоб привлечь нарушителей к ответственности.

«По мнению Rambler Group, в настоящее время количество нелегально размещаемого в «Одноклассниках» сопутствующего видеоконтента по Английской премьер-лиге «превышает все разумные количества», а отсутствие в соцсети эффективных механизмов банов и блокировки нарушителей делает работу по удалению нелегально размещенных трансляций, хайлайтов, обзоров, записей матчей бессмысленной — они сразу появляются вновь», — пишет РБК.

Напомним, в августе Английская Премьер-лига вступила в активную фазу борьбы с незаконными трансляциями.

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