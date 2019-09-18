Компания Facebook работает над созданием умных очков Orion. Особенностью гаджета станет то, что он не будет функционировать как дополнение к смартфону, а сможет полноценно его заменить, пишет Ixbt.com.

Согласно данным, управление очками можно будет осуществлять посредством голосовых команд. Кроме того, ведется работа над созданием дополнительного устройства (предположительно кольца или браслета), которое будет являться альтернативным модулем управления.

Пока нельзя сказать наверняка, поступят ли очки Orion в продажу. Однако, даже если это и случится, ожидать полноценного производства стоит не раньше 2023-2025 года.

Напомним, в августе компания Samsung получила патент на создание контактных линз дополненной реальности. Вероятно, новинка будет взаимодействовать с внешним устройством, к примеру, со смартфоном.

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