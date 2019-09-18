Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пресек незаконный показ российских каналов в очередном карпатском общественном заведении. Каналы «Россия-24», «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР-Планета» транслировались в одном из отелей села Поляница, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, жалобу на отель Villa Morishka получил представитель Нацсовета в Ивано-Франковской области от одного из местных жителей. Совместная с Управлением Службы безопасности проверка показала, что в отеле транслировались телеканалы «Россия-24», «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР-Планета», запрещенные в Украине.

Отмечается, что с владельцами общественного заведения была проведена беседа, вследствие чего нелегальная трансляция была остановлена.

Напомним, неделю назад Нацсовет пресек вещание запрещенных в Украине российских телеканалов «ТНТ», «Звезда» и «МИР 24» в одном из общественных заведений села Сосница (Черниговская область).

Ранее, в конце августа, был прекращен показ российских телеканалов «РТР планета», «ТНТ», «Россия-24» и «Первый канал» в одном из гостинично-ресторанных комплексов города Смела (Черкасская область).

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