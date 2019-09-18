Amazon пустил обновленную версию собственного музыкального сервиса Amazon Music. Компания первая среди трех крупнейших аудиостримингов США начала предоставлять пользователям музыку в высоком качестве, пишет Stereo.ru.

Сообщается, что за основу Amazon взял формат, используемый сервисом Tidal (основал Jay Z). Именно Tidal стал первым массовым продуктом с музыкой в HD-качестве.

Однако в Amazon Music HD высоким считается качество CD. Как объяснил вице-президент по направлению музыки в Amazon Стив Бум, термины HD и Ultra HD просто ближе для пользователей. Поэтому отожествлять Amazon Music HD с нишевыми продуктами вроде Tidal Hi-Fi не стоит.

Что касается перспектив сервиса, эксперты предсказывают ему немалый рост. Несмотря на то, что на апрель 2019 года у Amazon Music было всего 32 млн подписчиков (для сравнения у Spotify — более 100 млн). Демо-версия стриминга доступна многочисленным подписчикам Amazon Prime, что может значительно увеличить аудиторию аудиосервиса.

Отмечается, что на данный момент Amazon Music HD доступен в США, Великобритании, Японии и Германии с бесплатным пробным периодом в 90 дней. Стоимость подписки составляет 14,99 долларов, а для пользователей Prime — 12,99 долларов.

Напомним, информация о запуске собственного аудиосервиса Amazon появилась в апреле. Тогда предполагалось, что стриминг будет бесплатным.

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