«Триолан» заплатит более 3,5 миллиарда гривен штрафа. Государственная фискальная служба обвиняет компанию в нарушении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте, передает Finance.ua.

Согласно данным, «Триолан» подал в окружной административный суд Киева прошение об отмене решения ГФС и снятии штрафа. Однако суд удовлетворить

требования компании отказался.

Дело в том, что «Триолан» переводил средства в гривнах через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций.

Сообщается, что в течение трех лет компания использовала 234 платежных терминала, сумма операций по приему наличных составила 738,6 млн грн.

«И хотя деньги сдавались в банк, однако они “в кассовой книге не отражены, приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера на вышеуказанную сумму не складывались, и как следствие указанная сумма средств не оприходована», — пишет ресурс.

В связи с этим Фискальная служба приняла решение наложить на «Триолан» штраф в размере 3,7 миллиарда гривен.

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