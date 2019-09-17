Власти Украины намерены усилить борьбу с пиратством, прилагая все возможные усилия, чтоб уже через несколько лет видеть серьезные результаты. Об этом на пресс-конференции заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Укринформ.

По словам Бородянского, пиратство в интернете все еще остается масштабной проблемой для рынка. Однако уже на сегодня можно видеть положительные сдвиги.

«Пиратство — это также вопрос, над решением которого мы будем работать, делать так, чтобы украинский рынок рос. Сегодня 30% людей готовы платить за контент, а еще год назад этот показатель был на уровне 13%. И это я считаю большой победой», — отметил министр.

Тенденцию к подавлению пиратства также подчеркивает директор общественного союза «Инициатива «Чистое небо» Екатерина Федорова. По ее данным, с каждым годом снижается уровень спонсирования пиратских сайтов рекламодателями. Кроме того, усовершенствование законодательства позволяет все больше контролировать рынок и эффективнее бороться с нарушителями.

«Можно сказать, что уже есть первый обвинительный приговор относительно интернет-провайдера, который предоставлял доступ к телеканалам. Это означает, что наша законодательная система уже начала работать, хотя это долгий процесс, но оно работает и чем дальше, тем быстрее», — рассказала Федорова.

Напомним, в конце мая организация «Чистое небо» и рекламный холдинг Publicis запустили антипиратский социальный челлендж #зачепило. Целью челленджа является привлечение внимания простых украинских пользователей к интернет-пиратству и нарушению авторских прав в целом.

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