Экс-глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко стал вице-президентом группы компаний Star Media. Об этом пишет Телекритика.

Согласно данным, информация о назначении Артеменко на новую должность

появилась в кулуарах форума KYIV MEDIA WEEK, где экс-глава Нацсовета присутствовал. Позже эту информацию для Телекритики подтвердили в пресс-службе Star Media.

Кинокомпания Star Media является одной из крупнейших компаний по производству кино- и телеконтента. Была основана в 2006 году Владом Ряшиным. Библиотека Star Media насчитывает более 5000 часов готового собственного контента, который успешно продается, в том числе и заграницей (страны Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока, Китай, Япония, США, Израиль и т.д.).

Напомним, 4 мая экс-президент Петр Порошенко подписал приказ об увольнении председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Вскоре после этого Порошенко назначил Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации.

А в конце мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд указов, выданных ранее Петром Порошенко, тем самым признав недействительными все смены кадров, произведенные Порошенко в Нацсовете и НКРСИ.

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