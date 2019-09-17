Совершенно не верится, что Телекомпалата Украины успела провести уже юбилейную пятую бизнес-игру #Антигравитация. В этот раз все было особенным: особенно сильные команды, особенно атмосферное место – один из лучших пляжных комплексов города Одессы, особенная тематика игры – создание цифровой страны Telecom DreamLand!

Сначала небольшая легенда, а дальше мы расскажем о результатах игры во всех деталях. Итак, представьте себе: мировое общество решило разделить все страны мира по сферам деятельности (помните, как в средневековье: земледельцы, ремесленники, только круче). И вот нашим четырем командам выпала честь возглавить страну под скромным названием «Telecom DreamLаnd».

Мы решили не усложнять игру, поэтому распределение веток власти было аналогичным большинству европейских стран, в том числе Украине. Команды сами выбирали «слепым методом» определенную ветку власти DreamLand (условно):

Администрация Президента.

Парламент.

Правительство (Кабинет Министров).

Средства массовой информации (при чем здесь СМИ? При том, что они являются очень важным звеном между властью и народом).

Сегодня речь пойдет о президентской ветке власти Telecom DreamLand и команде, в состав которой вошли Ирина Овчаренко (NetAssist), Вадим Алимов (Maximum-Net), Евгений Белоус (Глобальные технологии Украины) и Александр Шиков (DTEL-IX).

Первым разминочным заданием была презентация слогана (девиза) команды Президента для «жителей» цифровой страны с ограничением в максимум пять слов. Если вы догадались, девиз звучал никак не иначе, как «Сучасна країна для кожного громадянина!». Кратко, лаконично и по существу, согласны?

Второе задание было сложнее и серьезнее: президентской команде Telecom Dreamland нужно было составить список из минимум 5 задач, которые улучшат цифровую среду государства, но которые не выходят за рамки президентских полномочий и поднимут рейтинг страны на международной арене.

В начале презентации второго задания ребята напомнили две основные функции Президента Telecom DreamLand – это международные отношения и безопасность внутри страны. Игроки сформулировали пять пунктов вот так:

— информационная безопасность, то есть рейтинг страны снаружи. Президентская команда обязана всячески показывать миру, что в ДримЛэнде все хорошо, и умалчивать о тех вещах, где цифровая страна не догоняет другие страны. Поэтому информационная политика – это главный таргет, который будет лоббировать команда Президента;

— фокус на пиаре: другие страны должны знать, что телекоммуникационные компании Телеком Дримлэнда имеют огромный потенциал по предоставлению качественных услуг. Поэтому вторая задача президентской команды – это создание гибких условий для телеком-рынка с целью привлечения международных инвесторов;

— инвестиционный климат ДримЛэнда. Главная цель по этому пункту: позволить другим инвесторам и их деньгам быстро, а главное – безболезненно входить на наш (то есть ДримЛэнда) рынок. Вторая, не менее важная цель – рамки регулирования должны быть комфортными для иностранных инвесторов. «А еще нам нужны прозрачные и понятные правила игры на рынке» — дополнили ребята и бросили коварный взгляд на команду Парламента Telecom DreamLand (о, святые коммутаторы, все как в жизни 🙂 );

— минутка географии. Ребята уверенны, что команда Президента ДримЛэнда должна делать акцент на географическом положении страны (забавно, что ведущие не указывали где именно будет обитать это чудо-государство). Ребята по умолчанию взяли в пример территорию Украины, учитывая ее удачное расположение на карте мира: Черное море, где можно построить landing station и создать свой цифровой шелковый путь;

— козырный туз. Это (по мнению команды) мозги первоклассных специалистов. Люди, которые живут в цифровой стране, точно победят всех конкурентов на рынке правильного подхода и высокой квалификации. Люди, которые генерируют идеи, стартапы, которые их реализуют и создают добавленную стоимость. И как красиво подмечено, большинство из этих людей находилось в тот момент с нами в зале. 😉

Напоминаю, это были итоги Президентской команды Telecom DreamLand в игре #Антигравитация 5.0! Вопрос читателям, дочитавшим до конца: а вы готовы быть жителем цифрового государства, где президент ставит себе такие задачи?

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