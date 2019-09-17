В Узбекистане начались тестирования 5G. К испытаниям приступил оператор Uzmobile на базе оборудования Huawei, передает агентство новостей Подробно.uz.

Как сообщает оператор, в ходе тестирования скорость передачи данных достигла 1 Гбит/с.

«На основе широко распространенного мультирежимного радиомодуля базовой станции тестирование показало скорость передачи данных до 1 Гбит/с для каждого пользователя, что полностью отвечает требованиям по увеличению пропускной способности передачи данных в процессе плавной эволюции сетей 4G», – отметили в компании.

Отмечается, что в ходе недавнего визита правительственной делегации Узбекистана в КНР с Huawei было подписано три документа.

Первый документ предусматривает сотрудничество между Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Huawei в рамках проекта «Безопасный город».

Второе соглашение направлено на внедрение современных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи.

Третий документ представляет собой меморандум о взаимопонимании между мобильным оператором UMS и Huawei. Компании намерены модернизировать технологическое оборудование оператора в целях обеспечения наиболее полного покрытия территории Узбекистана.

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