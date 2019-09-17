Компания Ericsson завершила полную автоматизацию процесса производства на собственной фабрике в китайском городе Нанкин, специализирующейся на выпуске продуктов для сетей радиодоступа 5G и 4G. Для распознавания компонентов на производственной линии теперь применяются технологии искусственного интеллекта – это повышает эффективность и точность производства, и, как следствие, положительно влияет на качество продукции.

Модернизация всех этапов производства заняла полтора года и обошлась Ericsson в 500 млн шведских крон. На полностью автоматизированной линии, спроектированной в расчете на модульную сборку, сейчас собираются базовые станции для сетей 5G. Также предусмотрен автоматизированный упаковочный конвейер, работающий с продуктами 4G и 5G, – он запущен в эксплуатацию во втором квартале 2019 года.

Кроме того, модернизированы линии для тестирования оборудования с поддержкой технологий 5G – это сделано для повышения качества, наращивания эффективности и увеличения гибкости выпуска всего 5G-портфеля компании. Для моментального оповещения о сбоях и непредвиденных ситуациях на 45 рабочих станциях внедрены новейшие технологии мобильного интернета вещей.

Большая часть продукции фабрики поставляется китайским операторам и предназначена для повышения емкости сети, быстрого развертывания технологий 5G и массового внедрения роботизированных систем. По расчетам Ericsson, операторы в Китае будут развертывать технологии 5G быстрыми темпами, и компания уже готова к растущему спросу на новейшие базовые станции.

До предприятия в Нанкине компания автоматизировала свою фабрику в Эстонии и объявила о запуске умного производства в США. Международная логистическая сеть является частью стратегии Ericsson – вся продукция выпускается в Европе, Азии и Америке, такой подход дает возможность быстро поставлять оборудование операторам на всех континентах.

Компания Ericsson полностью автоматизировала работу своей фабрики в Китае.

На каждом этапе производства используются новейшие технологии – мобильный интернет вещей, роботизация и искусственный интеллект.

Гибкая модульная сборка уже применяется на нескольких фабриках Ericsson по всему миру.

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