Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решает судьбу телеканала «112 Украина». Юрист телеканала Василий Сметана уверен, что вещателя лишат лицензии, пишет ГОРДОН.

По данным юриста, отказу в продлении лицензии поспособствует решение апелляционного суда. Оно вступило в силу вчера, 16 сентября.

«Мы ожидаем в ближайшее время рассмотрение Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания вопроса о продлении лицензии телеканала «112 Украина», и я убежден, что прогнозируемое и уже давно заявленное всеми членами Нацсовета решение об отказе продления этих лицензий будет принято регулятором», — говорит Василий Сметана.

Эксперт заявил, что «112 Украина» использует все возможности для своей защиты, однако, вероятнее всего, регулятор откажет в продлении лицензии. В таком случае телеканал прекратит вещание в тот же день, когда будет объявлено решение.

«Все зрители, которые смотрят телеканал «112 Украина» Т2, – это довольно большое покрытие, все, кто принимает сигнал на антенну, потеряют такую возможность», — сообщил юрист.

Член Нацсовета Сергей Костинский уверен, что решение апелляционного суда абсолютно правомерное, поскольку дело касается лицензий пяти региональных телеканалов, которые ретранслируют сигнал вопреки условиям конкурса и программным концепциям.

Как показали внеплановые проверки Нацсовета, проведенные у «Новый формат ТВ», «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ», вещающих с логотипом «112 Украина», данные компании не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания.

Более того, в 2018 году владельцем «112 Украина» стал Тарас Козак. На тот момент он представлял Оппозиционный блок. Также его связывают с Виктором Медведчуком, кумом президента России Владимира Путина.

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