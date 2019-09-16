Министерство информации Беларуси совместно с национальными телекомпаниями внесли предложение о запрете рекламы в эфире иностранных телеканалов. По их мнению, такое решение поспособствует развитию честной конкуренции среди субъектов рекламного рынка в республике, передает TVnews.by.

Сообщается, что инициаторы изменений в закон о рекламе недовольны текущим положением дел на рекламном рынке. Дело в том, что беларусские телеканалы, получая прибыль с рекламы, уплачивают налоги в казну республики. Их иностранные конкуренты в свою очередь размещают рекламные ролики в эфире каналов, которые транслируются на территории Беларуси, но при этом не платят за ее распространение.

Таким образом в республике распространяется реклама импортных товаров, но доход от нее идет не в казну страны, а в карман иностранным телеканалам. В связи с этим беларусские производители товаров оказываются в менее выгодных условиях, нежели их заграничные конкуренты.

Более того, реклама в эфире иностранных телеканалов часто не соответствует требованиям законодательства Беларуси, не соблюдая нормы по времени и содержанию. Поправки в закон о рекламе, уверены инициаторы, смогут уравновесить положение всех субъектов рекламного рынка в республике.

Отмечается, что изменения не коснутся только тех иностранных телеканалов, чьими учредителями выступает Беларусь совместно с зарубежными государствами.

Напомним, государственные телеканалы Беларуси создали «Телевизионный рекламный альянс». Организация выступит единым продавцом рекламного времени.

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