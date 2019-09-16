YouTube закрывает веб-версию для телевизоров

YouTube закрывает веб-интерфейс для телевизоров. Видеосервис можно будет смотреть через специальное приложение, передает Pingvin.pro.

На данный момент при попытке перейти на веб-версию пользователь получает уведомление о скором ее закрытии. Также YouTube предлагает воспользоваться магазином приложений, чтоб установить специальное приложение для телевизора.

Предположительно, такое решение было принято в связи с невостребованностью данной версии. Дело в том, что современные смарт-телевизоры имеют полноценное приложение. В таком случае веб-версия излишня.

Напомним, на днях YouTube закроет функцию «Сообщения». Видеохостинг убирает переписку внутри сервиса, чтоб дать больше развития комментариям, постам и историям.

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