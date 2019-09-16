Америка выражает поддержку свободе медиа в Украине и готова предоставить техническую помощь. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что для поддержки развития вещания США предоставляют Украине высококачественное оборудование. Техника поспособствует тому, что люди на оккупированных территориях смогут иметь доступ ко всему украинскому вещанию.

«США давно поддерживают свободу медиа в Украине и доступ к различным объективным новостям и информации. Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более 4 млн жителей Украины на юге и востоке, включая 2 млн людей, которые пока не имеют доступа к украинскому вещанию», — рассказал Кент.

Напомним, в марте Украина получит от Госдепартамента США грант на развитие свободного интернета. Автор самого интересного проекта по модернизации безопасности интернета в Украине получит от 500 000 до 1 180 500 долларов на реализацию своей идеи.

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