Радиогруппа «ТАВР Медиа» представила мобильное приложения для прослушивания радио. На данный момент RadioPlayer предоставляет доступ к 30 каналам, передает Детектор Медиа.

Как рассказал глава digital-департамента «ТАВР Медиа» Артем Самойлов, вся музыка в RadioPlayer была протестирована и отсортирована, чтоб пользователь не тратил время на составление плейлиста и мог наслаждаться треками в хорошем качестве.

«В отличие от преимущественного большинства музыкальных сервисов, мы не экономим на качестве. Потоки всех наших радиостанций транслируются в HD-качестве, то есть вы слушаете музыку в том виде, в котором она записывалась музыкантами», — объяснил Самойлов.

Музыкальный сервис RadioPlayer доступен для скачивания на iOS и Android.

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