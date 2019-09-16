Видеоплатформа MEGOGO в сотрудничестве со всемирно известным производителем детских конструкторов и игровых материалов LEGO Group запустили в Украине новый телеканал [M] LEGO HD, программы которого ориентированы на детскую аудиторию. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе видеосервиса.

[M] LEGO HD кроме Украины, также будет доступен подписчикам MEGOGO ещё в 14 стран, включая рынки СНГ, Балтии и Грузии. На MEGOGO канал [M] LEGO HD можно смотреть по подписке «ТВ и Кино: Оптимальная», стоимость которой на сегодня составляет 97 грн/мес.

Программное наполнение [M] LEGO HD будет состоять из большого количества контента от легендарного производителя детского конструктора и игрушек. А именно: популярные мультсериалы – «Ниндзяго», «Супергерои DC», «Marvel: Новые Мстители», «Marvel: Стражи Галактики», «Парк Юрского периода», «LEGO CITY», «LEGO friends» и многое другое. В плейлист также вошли спецвыпуски LEGO и полнометражный фильм. Кроме того контент канала будет регулярно пополняться премьерами новых серий и шоу от студии LEGO.

«Контент LEGO – это увлекательное погружение в мир детских фантазий, своеобразное продолжение взаимодействия с игрушкой, с любимым персонажем. Ведь каждому маленькому фанату конструктора LEGO для дальнейшей игры нужно узнать новые истории и сценарии, чтобы расширять его вселенную. Это не только развлекает, но и развивает ребенка. К тому же, канал ориентирован и на взрослых, увлекающихся конструктором вместе с детьми», – комментирует Иван Шестаков, директор по стратегии и маркетингу MEGOGO.

Напомним, в ноябре прошлого года MEGOGO запустил собственный музыкальный канал MEGOGO LIVE, посвящённый украинской альтернативной музыке.

В январе текущего года на видеосервисе также начал работу канал «MEGOGO Футбол», эфир которого всецело посвящён футбольным трансляциям чемпионатов Германии, Испании и Франции.

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