Депутаты партии «Слуга народа» представили новый законопроект, касающийся развития телеком-сетей. Документ призван упростить провайдерам и операторам доступ к объектам инфраструктуры во время прокладывания сетей, пишет UBR.

Дело в том, что телекомщики во время проведения работ неоднократно сталкивались с ситуациями, когда владельцы инфраструктур всячески препятствовали прокладыванию сетей. Операторов либо попросту не подпускали к объектам, либо требовали непомерно высокую плату за использование.

Законопроект, разработанный депутатами Александром Федиенко и Михаилом Крячко, призван эту проблему устранить. В документе прописано, где и как операторы смогут прокладывать кабели и устанавливать базовые станции.

Для этого они смогут использовать объекты строительства, объекты транспорта, объекты электроэнергетики, кабельную канализацию электросвязи и домовые распределительные сети.

Примечательно, что владельцы инфраструктур теперь никак не смогут уклониться от выполнения требований закона. В случае препятствования проложению сети, законопроект обязует собственников возмещать телеком-оператору упущенную выгоду.

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