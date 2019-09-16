Последняя на сегодняшний день версия технических характеристик стандарта была опубликована под кодом EN 300 468 V1.16.1. В ней добавлена возможность передачи сигналов, необходимых для внедрения ряда функций, ставших частью других подсистем DVB, а именно – UHD, NGA (аудио нового поколения), субтитров DVB-TTML и прочих услуг, предлагаемых в среде гибридного вещания, объединившей широкополосные и широковещательные технологии.

ETSI EN 300 468 описывает технических характеристики данных Служебной информации (SI), которые составляют часть битового потока DVB. Эти данные позволяют конечному пользователю получать информацию о контенте и доступных услугах, а также дают возможность приёмному устройству самостоятельно настраиваться в соответствии с техническими характеристиками выбранной услуги. Таким образом, описание технических характеристик DVB-SI является одним из основных описаний, лежащих в основе всех услуг DVB, и поэтому они периодически обновляются, чтобы отражать эволюцию решений DVB.

Среди наиболее значимых обновлений технических характеристик DVB-SI, внесённых в версии V1.16.1, следует назвать такие:

Добавление поддержки сигналов, передача которых предусмотрена на втором этапе внедрения стандарта UHD-1 (в частности, поддержка расширенного динамического диапазона и высокой частоты кадров).

Добавление поддержки передачи сигналов NGA (аудио нового поколения).

Поддержка передачи сигналов для решений, связанных с авторизацией секций в ETSI TS 102 809 (передача сигналов и поддержка интерактивных приложений и служб, работающих в гибридной широковещательно-широкополосной среде).

Добавление поддержки передачи сигналов для субтитров DVB-TTML;.

Добавление поддержки решений для регистрации типов связи URI.

Разработка и поддержка технических характеристик DVB-SI координируется Рабочей группой TM-GBS при Техническом модуле DVB, возглавляемой Александром Адольфом.

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