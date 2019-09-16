ПОДЕЛИТЬСЯ
DVB Project
Последняя на сегодняшний день версия технических характеристик стандарта была опубликована под кодом EN 300 468 V1.16.1. В ней добавлена возможность передачи сигналов, необходимых для внедрения ряда функций, ставших частью других подсистем DVB, а именно – UHD, NGA (аудио нового поколения), субтитров DVB-TTML и прочих услуг, предлагаемых в среде гибридного вещания, объединившей широкополосные и широковещательные технологии.

ETSI EN 300 468 описывает технических характеристики данных Служебной информации (SI), которые составляют часть битового потока DVB. Эти данные позволяют конечному пользователю получать информацию о контенте и доступных услугах, а также дают возможность приёмному устройству самостоятельно настраиваться в соответствии с техническими характеристиками выбранной услуги. Таким образом, описание технических характеристик DVB-SI является одним из основных описаний, лежащих в основе всех услуг DVB, и поэтому они периодически обновляются, чтобы отражать эволюцию решений DVB.

Среди наиболее значимых обновлений технических характеристик DVB-SI, внесённых в версии V1.16.1, следует назвать такие:

  • Добавление поддержки сигналов, передача которых предусмотрена на втором этапе внедрения стандарта UHD-1 (в частности, поддержка расширенного динамического диапазона и высокой частоты кадров).
  • Добавление поддержки передачи сигналов NGA (аудио нового поколения).
  • Поддержка передачи сигналов для решений, связанных с авторизацией секций в ETSI TS 102 809 (передача сигналов и поддержка интерактивных приложений и служб, работающих в гибридной широковещательно-широкополосной среде).
  • Добавление поддержки передачи сигналов для субтитров DVB-TTML;.
  • Добавление поддержки решений для регистрации типов связи URI.

Разработка и поддержка технических характеристик DVB-SI координируется Рабочей группой TM-GBS при Техническом модуле DVB, возглавляемой Александром Адольфом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияВ Хорватии стартовал переход на телевещание в стандарте DVB-T2/HEVC
Следующая публикацияYouTube закрывает веб-версию для телевизоров
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА