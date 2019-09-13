20 сентября в пакетных предложениях спутниковой платформы XtraTV будет прекращено вещание SD-версий трёх телеканалов – «Украина», «НЛО ТБ» и «Индиго» – принадлежащих, как и сама DTH-платформа, холдингу «Медиа Группа Украина».

При этом абоненты спутникового оператора смогут смотреть программы выше упомянутых каналов в HD-формате, оформив подписку на следующие пакеты: «Xtra Национальный», «Xtra Старт», «Xtra Комфорт» или «Xtra Максимум».

Напомним, в прошлом месяце подписчики XtraTV получили возможность просмотра нового спортивного телеканала Setanta Sports.

6 июня 2016 года новые приложения Xtra TV для смартфонов и планшетов появились в App Store и Google Play. С их помощью абоненты спутникового телевидения получают все преимущества мобильного просмотра: функции управления прямым эфиром, доступ к телеканалам где угодно – и всё это без дополнительной оплаты.

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