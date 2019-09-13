Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) представила новый отчёт, из которого следует, что количество платных подписок на службы доступа к потоковой музыке впервые выросли до отметки в более чем 60 миллионов – каждый пятый житель США является сегодня подписчиком платной потоковой музыкальной платформы.

Согласно данным, опубликованным RIAA, в первой половине 2019 года розничный доход музыкальной индустрии США составил в общей сложности 5,4 миллиарда долларов. Внушительная часть этой суммы – 80% – приходится на потоковые службы, при этом на долю цифровых скачиваний – всего 9%. Доходы потоковых сервисов включают в себя доходы таких подписных потоковых платформ как Spotify, TIDAL, Apple Music и Amazon. Авторы отчёта также учли доходы таких служб цифрового радио как Pandora, а кроме того – доходы платформ, работающих по рекламной модели и модели «по запросу» (YouTube, Spotify).

В своем отчёте RIAA разделяет цифровые подписные и потоковые платформы на следующие категории: платные подписные услуги, подписные услуги ограниченного уровня, службы работающие по запросу (и финансируемые за счёт рекламы), дистрибуция SoundExchange (к примеру, Pandora) и прочие потоковые ресурсы, работающие по рекламной модели. Соответственно, в каждой из этих категорий были отмечены рост (либо падение) на 30,4%, 39,4%, 24,6%, 8,6% и -7,4%. Как свидетельствуют данные цифры, всё больше количество людей выбирает платные подписки ограниченного уровня.

Комментируя данные отчёта, председатель правления и генеральный директор RIAA Митч Глейзер заявил:

«Это очень хорошая новость для музыкального бизнеса и американской экономики в целом. Ежегодно музыка приносит 143 миллиарда долларов в ВВП страны, давая доход более чем 157 000 компаний, имеющих отношение к музыке, и формируя почти 2 миллиона рабочих мест. Здоровая музыкальная экономика питает здоровую американскую экономику».

Рост доходов потоковых платформ говорит о том, что пиратство начинает пробуксовывать. Пользователи, не желающие платить ежемесячную абонплату за доступ к музыкальному контенту, могут без проблем воспользоваться бесплатным пакетом YouTube Music или бесплатным пакетом Spotify. Это, как правило, менее хлопотный процесс, чем поиск музыки для скачивания в торрентах. Кроме того потоковые платформы делают музыку доступной на разных платформах, что ещё больше упрощает её прослушивание.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.