Nokia планирует заняться внедрением технологий 5G на территории Казахстана. На реализацию своего плана компания потратит 500 миллионов долларов, пишет Nur.kz.

Согласно данным, о планах Nokia стало известно на пленарном заседании мажилиса от министра национальной экономики Руслана Даленова.

«Среди проектов на стадии проработки назову внедрение высокоскоростной сети 5G. Предполагается, что инвестор будет со стороны Финляндии — компания Nokia», — сообщил Даленов.

Напомним, в июле вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов сообщил о проведении пробных проектов по внедрению сети пятого поколения в ряде регионов республики. В частности, пилотные запуски были произведены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области и Шымкенте.

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