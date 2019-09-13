В России установили рекордную скорость передачи данных в сети 5G. Тест провел оператор «Мегафон», сообщает Forbes.

Согласно данным, «Мегафон» проверил передачу данных, загрузку файлов, голосовое и видеосоединение в сети 5G. Испытание проводилось с использованием базовой станции Nokia AirScale и смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm Snapdragon.

В ходе тестирования удалось установить скорость соединения 2,46 Гбит/с. По словам директора по инфраструктуре и техническим инновациям «МегаФона» Фредерика Ваносчуйзе, на сегодня это лучший результат в стране.

Напомним, в конце августа в России была запущена первая пилотная 5G-сеть. Связь нового поколения работает на территории всего города Кронштадт.

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