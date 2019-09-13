ОТТ-сервис Ланет.TV запустил трансляцию шести ключевых транспортных развязок Киева и планирует пополнять этот список. Теперь пользователи могут круглосуточно следить за трафиком онлайн в режиме реального времени, а также передавать предложения относительно установки следующих видеокамер.

В ОТТ-сервисе Ланет.TV доступны ряд телеканалов, которые в онлайн-режиме транслируют движение на транспортных развязках Киева. Пользователи могут просматривать каналы, воспользовавшись фильтром «Камера» в категории «Каналы» в браузерной версии сервиса Ланет.TV или в Android-приложении. Телеканалы представлены во всех пакетах IPTV и OTT (в том числе — в бесплатном пакете «/PROMO») в качестве Full HD.

Сейчас пользователям доступны такие каналы онлайн-телевидения:

Ланет Беличи (ранее – ACADEM) – трансляция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и Большой Кольцевой;

(ранее – ACADEM) – трансляция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и Большой Кольцевой; Ланет СВЯТОШИН (ранее – AVENUE) – видеотрансляция Святошинского моста в Киеве;

(ранее – AVENUE) – видеотрансляция Святошинского моста в Киеве; Ланет ШУЛЯВКА (ранее – LIFE) – онлайн-трансляция Шулявского моста;

(ранее – LIFE) – онлайн-трансляция Шулявского моста; КОЛИБРИС – транслирует дорожное движение на кольцевой развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицами Гната Юры и Владимира Покотило;

– транслирует дорожное движение на кольцевой развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицами Гната Юры и Владимира Покотило; ВОЗДУХОФЛОТСКИЙ – показывает транспортную ситуацию на пересечении проспектов Победы и Воздухофлотского;

– показывает транспортную ситуацию на пересечении проспектов Победы и Воздухофлотского; ПОБЕДЫ – прямая трансляция движения на площади Победы, что находится между проспектом Победы и бульваром Тараса Шевченко.

Первый такой канал появился в сервисе Ланет.TV в 2018 году и показывал дорожное движение на Шулявском путепроводе. Facebook-страница этого канала («Шулявский мост») за год стала популярной среди пользователей, объединив 18 тыс. подписчиков и превратившись в медиаплатформу, которая показывает ход строительства нового Шулявского путепровода. Это подтвердило актуальность и полезность идеи транслировать в режиме реального времени состояние дел на крупных транспортных точках Киева.

В дальнейшем, как заверили редакцию Mediasat, сервис онлайн-телевидения Ланет.TV планирует расширить список каналов, которые транслируют транспортные развязки Киева.

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