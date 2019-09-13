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WiFi

Компания Hughes Network Systems при поддержке своих партнёров из компании Facebook планирует запустить на территории Колумбии точки доступа Wi-Fi на основе программной платформы Facebook Express Wi-Fi.

Провайдеры услуг доступа в интернет и интеграторы телекоммуникаций, работающие в Колумбии, смогут присоединиться к компании Hughes, оказав тем самым помощь местным предпринимателям, желающим предложить доступ к высокоскоростному интернету на условии предоплаты своим клиентам, проживающим в любых уголках Колумбии – включая отдалённые и сельские районы – используя для этого спутниковые VSAT-терминалы Hughes и программную платформу Express Wi-Fi от компании Facebook.

Express Wi-Fi от компании Facebook – это программная платформа, разработанная с целью оказания помощи провайдерам, решившим строить Wi-Fi сети, управлять ими, развивать их и монетизировать, используя для этого устойчивые и масштабируемые модели.

Компания Facebook развивает сотрудничество с провайдерами услуг и операторами, которые развивают инфраструктуру, обеспечивающую быстрый, удобный и надёжный доступ в Интернет через Wi-Fi с использованием платформы Express Wi-Fi.

«Предлагаемое совместное решение от Hughes и Facebook для организации сетей Wi-Fi позволяет малым предприятиям, работающим в Колумбии, монетизировать свои собственные точки доступа, расположенные практически в любой точке страны – в особенности, в регионах, где отсутствует либо сильно ограничена возможность широкого доступа в Интернет, – говорит старший директор международного отдела в компании Hughes Виней Патель. – Мы с нетерпением ожидаем контактов с провайдерами услуг и интеграторами, желающими присоединиться к компании Hughes в стремлении оказать поддержку развития местных территориальных общин на всей территории Колумбии».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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