Компания Hughes Network Systems при поддержке своих партнёров из компании Facebook планирует запустить на территории Колумбии точки доступа Wi-Fi на основе программной платформы Facebook Express Wi-Fi.

Провайдеры услуг доступа в интернет и интеграторы телекоммуникаций, работающие в Колумбии, смогут присоединиться к компании Hughes, оказав тем самым помощь местным предпринимателям, желающим предложить доступ к высокоскоростному интернету на условии предоплаты своим клиентам, проживающим в любых уголках Колумбии – включая отдалённые и сельские районы – используя для этого спутниковые VSAT-терминалы Hughes и программную платформу Express Wi-Fi от компании Facebook.

Express Wi-Fi от компании Facebook – это программная платформа, разработанная с целью оказания помощи провайдерам, решившим строить Wi-Fi сети, управлять ими, развивать их и монетизировать, используя для этого устойчивые и масштабируемые модели.

Компания Facebook развивает сотрудничество с провайдерами услуг и операторами, которые развивают инфраструктуру, обеспечивающую быстрый, удобный и надёжный доступ в Интернет через Wi-Fi с использованием платформы Express Wi-Fi.

«Предлагаемое совместное решение от Hughes и Facebook для организации сетей Wi-Fi позволяет малым предприятиям, работающим в Колумбии, монетизировать свои собственные точки доступа, расположенные практически в любой точке страны – в особенности, в регионах, где отсутствует либо сильно ограничена возможность широкого доступа в Интернет, – говорит старший директор международного отдела в компании Hughes Виней Патель. – Мы с нетерпением ожидаем контактов с провайдерами услуг и интеграторами, желающими присоединиться к компании Hughes в стремлении оказать поддержку развития местных территориальных общин на всей территории Колумбии».

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