Huawei может передать контроль над всеми своими технологиями западному покупателю. Гендиректор компании Рен Чжэнфэй рассматривает возможность продажи наработок в сфере 5G, пишет Ixbt.com.

Что примечательно, в случае успеха сделки, потенциальный покупатель получает полный контроль над ключевыми элементами, и возможность блокировать доступ к продукции. Таким образом ни Huawei, ни правительство Китая не смогут влиять на инфраструктуры, выстроенные при помощи выкупленной техники.

Сам же китайский производитель в это время сможет спокойно заниматься новыми разработками в области 5G.

Официально создатель Huawei свои планы пока не подтверждает, как и не называет сумму возможной сделки. Однако известно, что за единоразовую оплату потенциальный покупатель получит все: патенты, лицензии, исходные коды, чертежи и другие документы.

Стоит ли наверняка ожидать такого шага от китайского производителя — пока неизвестно. Вероятно, на данный момент Рен Чжэнфэй просто присматривается, какие компании будут заинтересованы в предложении. Предположительно, причиной таких мыслей могла стать торговая война между США и Китаем.

Напомним, в мае Президент США Дональд Трамп выдал указ о запрете использования оборудования Huawei, в связи с опасениями шпионажа со стороны Китая и угрозы национальным интересам США.

С тех пор от сотрудничества с китайским производителем отказалось множество крупнейших технических и телеком-компаний США (Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom) и Японии (Panasonic, SoftBank, KDDI (au), NTT Docomo). Также взаимодействия с техногигантом прекратили Wi-Fi Alliance и Корпорация Microsoft.

На данный момент Huawei занимается разработками сетевых решений для технологии 6G. Для этого китайская компания начала сотрудничество с 13 передовыми исследовательскими институтами

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