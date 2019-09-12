Европейские аналитики поверили в украинский рынок платного ТВ, спрогнозировав провайдерам двукратный рост доходов

Украина названа ведущим по темпам роста рынком платного ТВ в странах Центральной и Восточной Европы, где в период с 2018 по 2023 расходы потребителей вырастут вдвое.

В компании Futuresource Consulting считают, что Украина имеет все возможности для роста в секторе платного телевидения. Об этом говорится в новом докладе о развитии новых рынков, содержащем информацию по восьми ключевым странам Центральной и Восточной Европы. В этих странах расходы пользователей на услуги платного ТВ выросли за прошлый год на 3% – до отметки в 3.85 миллиарда долларов.

В докладе, содержащем данные о количестве подписчиков, суммах доходов и прочих показателях деятельности провайдеров из восьми стран, можно найти подробное сравнительное описание ситуации на рынках платного ТВ, и Украина названа страной с потенциалом быстрого роста, где прогнозируемый рост числа подписчиков может быть описан двузначным числом. Другие же рынки достигли точки насыщения.

«Мы прогнозируем мощный рост в течение всего описываемого периода – до 2023 года, – комментирует заместитель директора Futuresource Consulting по вопросам медиа и развлекательного контента Карл Хибберт. – Расширение региональных рынков будет стимулироваться, главным образом, рынком развивающихся стран, таких как Украина, где доходы провайдеров от продажи подписок на услуги платного ТВ вырастут в период с 2018 по 2023 почти в два раза. Этот рост доходов будет связан с ростом числа подписчиков, в то время как более насыщенные рынки – такие как Эстония и Венгрия – продемонстрируют рост доходов за счёт увеличения интереса аудитории к премиальным пакетам услуг».

В исследуемом регионе наблюдается активный переход от использования услуг традиционных провайдеров кабельных и эфирных сетей к IPTV. В особенности это характерно для рынков с высоким уровнем проникновения предложений платного ТВ и наличием более развитой их инфраструктуры. Благодаря телекоммуникационным компаниям, которые продвигают инновационные предложения IPTV через их интеграцию с премиальными услугами сторонних компаний, развитию доступа к YouTube и транзакционным предложениям видеоконтента, мы можем говорить о том, что телекоммуникационные компании стимулируют рост количества подписчиков услуг платного ТВ через подписку на мульти-пакеты (объединяющие в себе широкополосный интернет и телефонию).

Панъевропейские операторы, стабильно работающие на рынке на протяжении многих лет, продолжают укреплять свои позиции – в частности, компания Digi TV скупает мелких конкурентов в Венгрии. Компания Vodafone расширяет своё присутствие на рынках стран Центральной и Восточной Европы, купив у корпорации Liberty Global компанию UPC, развивая тем сеемым свою стратегию, направленную на получение статуса ведущего оператора в Европе.

«В Болгарии на долю IPTV приходится четверть рынка услуг платного телевидения, при этом 65% подписчиков IPTV в стране являются пользователями пакетных предложений, – говорит Хибберт. – IPTV также притягивает внимание пользователей, которым интересны услуги более высокого качества, с улучшенным пользовательским интерфейсом и наличием HD-каналов в предложении. Также, по нашим прогнозам, увеличению доступности HD-каналов в регионе будет способствовать развитие рынков IPTV и платного спутникового телевидения. В Украине операторы предлагают доступ к HD-каналам исключительно подписчикам платного ТВ».

Инвестируя в развитие оптико-волоконных линий и рынка подключаемых 4K UHD совместимых сет-топ-боксов, операторы повышают цены (для увеличения рентабельности инвестиций), что увеличит ARPU с 8.12 евро в 2018 году до 8.46 евро в 2023. Впрочем, это всё равно намного ниже, чем в странах Западной Европы, где ARPU к 2023 году составит 25.26 евро.

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