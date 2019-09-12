Пиратский ресурс «Твое ТВ» возобновил деятельность после того, как был «накрыт» прокуратурой. Создателям сайты были выдвинуты обвинения в нелегальном распространении 15 телеканалов ведущих телегрупп Украины, пишет Телекритика.

Сообщается, что на данный момент ресурс продолжает работать, предоставляя зрителям доступ к более 700 международным каналам. Контент украинских медиагрупп был удален.

Напомним, прокуратура объявила подозрения двум одесситам, основавшим OTT-сервис «Твое ТВ», а также жителю Львовской области, который помогал организовывать работу ресурса.

Пираты незаконно ретранслировали каналы ведущих телегрупп Украины — 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группы Украина». Ущерб от их деятельности составил порядка 2 миллионов гривен.

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