Компания SES определилась с партнёром, который предоставит ей услуги по организации запуска на орбиту группировки среднеорбитальных (MEO) спутников нового поколения. Спутники отправятся в космос с мыса Канаверал на борту ракеты Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX.

В прошлом эти компании уже попадали на передовицы мировых изданий, когда компания SES стала первым спутниковым оператором, поручившим запуск геостационарного спутника компании SpaceX, а затем – когда аппарат SES-9 компании SES стал первым «пассажиром» грузового отсека разработанной SpaceX ракеты многоразового использования. Очередной пример сотрудничества двух компаний, намеченный на 2021 год, также, по всей видимости, будет назван знаковым событием, поскольку при поддержке SpaceX в космосе будет сформирована революционная система связи терабитных масштабов – O3b mPOWER от компании SES.

Глобальная система O3b mPOWER объединит в себе начальную группировку из семи MEO спутников, обладающих высокой пропускной способностью и низкой задержкой, каждый из которых способен генерировать тысячи управляемых электроникой лучей, которые можно будет динамически перенаправлять для обслуживания клиентов на различных рынках, среди которых – облачные технологии и телеком, связь с подвижными объектами и правительственная связь.

В состав системы O3b mPOWER также войдёт множество интеллектуальных, ориентированных на конкретные приложения, пользовательских терминалов нового поколения, интегрированных в наземную инфраструктуру SES, которые можно будет динамически оптимизировать, используя недавно представленную компанией программную Систему адаптивного контроля ресурсов (ARC), что позволить ещё больше усилить гибкость системы O3b mPOWER и её лидерство на рынке.

«Перспективы успешного развития экосистемы O3b mPOWER вырисовываются всё более и более явно, поскольку мы продолжаем развивать правильные отношения с партнёрами, которые и дадут нам возможность вывести на рынок столь мощную систему, – говорит генеральный директор компании SES Стив Коллар. – Нам нравится работать с компанией SpaceX, обеспечивающий запуск наших спутников в космос, поскольку за последние семь лет это сотрудничество позволило нам совершить несколько совместных революционных достижений в отрасли, делающих доступ к космическим инновациям более экономичным и открывающих новые возможности на критически важных рынках. Мы рады возможности сотрудничать с компанией SpaceX при организации исторического запуска O3b mPOWER, и совместными усилиями мы расширим доступ к высококачественной связи тем, кто сегодня лишён такой возможности».

«Мы рады тому, что компания SES в очередной раз выбрала ракету Falcon 9 для организации запуска мощной, революционной системы связи, – говорит президент и главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл. – Компания SES является значимым партнёром SpaceX, который полностью поддерживает наши стремления сделать ракету многоразового использования реальностью. Мы, в свою очередь, гордимся тем, что принимаем участие в активности компании SES, направленной на вывод на рынок революционных предложений в области связи».

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