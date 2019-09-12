Специалисты Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНИТ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) занялись разработкой модемов для 6G. Инженеры планируют реализовать внедрение технологии без создания новой инфраструктуры, пишут Известия.

Согласно данным, для внедрения сети шестого поколения специалисты планируют использовать сотовые вышки 5G. Для этого необходимо изменить форму радиосигнала. Однако в случае успеха будут сэкономлены немалые средства за счет исключения затрат на постройку новой инфраструктуры.

По словам разработчиков, частоты в диапазоне 20, 60 и 90 ГГц на сегодня еще относительно свободны. Однако в дальнейшем их будут активно задействовать под 5G, поэтому строить технологию шестого поколения с помощью этого ресурса будет невозможно.

Сообщается, что эксперты планируют использовать многочастотные сигналы, способные эффективно работать в сложных условиях постоянных помех.

«Работа ведется на основе перспективной технологии оптимальных спектрально-эффективных сигналов для последующего внедрения в будущий стандарт сетей нового поколения», — передает ресурс.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что к разработкам сетевых решений для технологии 6G приступила китайская компания Huawei. Производитель начал сотрудничество с 13 передовыми исследовательскими институтами.

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