В Италии была пресечена деятельность 114 пиратских сайтов, транслировавших футбольные матчи серии А, передает Football.UA.

Сообщается, что операция по блокированию нелегальных трансляций, получившая название «Бесплатный футбол», была проведена подразделением по борьбе с нарушением прав интеллектуальной собственности и координировалась прокуратурой города Брешия.

В свою очередь представители итальянской лиги заявили, что делают все возможное, дабы зрители получали качественный контент бесплатно.

«Наш продукт, наши бренды и права болельщиков должны быть защищены от фальсификаций», — заявил гендиректор Серии А Луиджи Де Сьерво.

Напомним, в марте три человека были приговорены к тюремному заключению в общей сложности на 17 лет за нелегальную потоковую трансляцию футбольных матчей Английской Премьер-Лиги (АПЛ) на территории Великобритании.

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