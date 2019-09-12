Конфликт между Концерном РРТ и «Зеонбудом» не стихает — вот уже более полугода стороны не могут договориться о тарифах. Однако Верховный суд запретил КРРТ приводить свои угрозы в действие и отключать передатчики провайдера, пишет Телекритика.

Сообщается, что против отключения «Зеонбуда» выступали все судьи третьих инстанций, которые вели разбирательства между компаниями. Верховный суд только поддержал своих предшественников, заявив, что Концерн не имеет права отключать передатчики единственного в стране эфирного цифрового провайдера.

Дело в том, что еще в самом начале года Концерн РРТ и «Зеонбуд» не смогли договориться о сотрудничестве — провайдера не устроили высокие цены услуг Концерна.

Вопрос неоднократно откладывался, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания давал сторонам новые сроки на заключение договора. Конфликт привел к тому, что Концерн РРТ пригрозил «Зеонбуду» отключением.

В итоге стороны приняли решение искать развязки своей проблемы через суд — обе компании подали иски с собственными требованиями. Суд, в свою очередь, должен был удовлетворить оба иска, объединив их.

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