Южнокорейская телекоммуникационная компания SK Telecom подписала с компанией Samsung Electronics Меморандум о взаимопонимании (MOU), предполагающий совместную разработку и коммерциализацию первой в мире системы 5G-8K телевидения. Система революционным способом изменит взаимодействие пользователей с телевидением, дав им возможность получать видеоконтента в разрешении 8K непосредственно через сверхширокополосную сеть 5G с низкой задержкой, построенную компанией SK Telecom.

В компании SK Telecom планируют задействовать в своей сети 5G технологию мобильных пограничных вычислений и технологию обработки медиа-данных в сети, что позволит обеспечить беспрерывную передачу 8K видео. Компания Samsung Electronics планирует задействовать свою технологию масштабирования видео в формат 8K с использованием искусственного интеллекта, а также использовать кодеки нового поколения для преобразования изображения в разрешениях Full HD и UHD в разрешение 8K. Компания также оснастит 8K-телевизоры специальными 5G донглами, которые должны обеспечивать прямую передачу видео-контента в разрешении 8K.

Зрители смогут смотреть видео-контент подписной ОТТ-службы POOQ – совместной платформы корейских наземных вещателей – и oksusu в разрешении 8K.

Две компании также согласовали действия, направленные на дальнейшее развитие 5G-8K телевидения с целью формирования новых пользовательских предложений. В частности, они будут совместно работать над такими проектами как eSpace (гиперпространственная платформа компании SK Telecom, разработанная для воспроизведения реальной среды в условиях киберпространства), а также 5G Sero TV (5G-телевидение, в котором картинку можно разворачивать горизонтально и вертикально, имитируя «смартфонный» тип просмотра на пользовательском телевизоре).

Кроме того они планируют развивать бизнес-модели B2B в таких секторах, как смарт-офис и цифровые вывески, добавив к телевизорам и дисплеям 5G подключение.

Тем временем, компания SK Telecom представила широкой публике технологии, имеющие отношение к «5G подключаемому экрану» в рамках прошедшего в июле 2019 года мероприятия от MPEG, а также была назначена на роль председательствующей компании в группе NBMP (Network Based Media Processing, Обработки медиа-данных в сети), которая будет координировать процесс стандартизации технологий, связанных с подключением экранов через 5G. В связи с этим компания SK Telecom возобновит работу лаборатории Hyper Media Lab в рамках своего Центра исследований и разработок в сфере информационных технологий и связи.

«5G-8K телевидение станет кульминационной точкой в развитии технологий сетей 5G с низкой задержкой в сочетании с технологиями телевизионного вещания сверхвысокой чёткости, – говорит технический директор и глава своего Центра исследований и разработок в сфере информационных технологий и связи компании SK Telecom Пак Чжин-Хё. – Технология 5G поможет превратить мир гипермедиа в реальность».

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