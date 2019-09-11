В Харькове появится общедоступная сеть Wi-Fi. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Геннадий Кернес, пишет 057.

«Подписал распоряжение, согласно которому качественный и бесплатный Wi-Fi скоро появится во всех коммунальных предприятиях, школах, больницах, ЦНАПах, на остановках общественного транспорта, в саду Шевченко и парке Горького и многих других»,- написал Кернес на своей странице в Facebook.

В пресс-службе мэрии отметили, что общая сеть Wi-Fi «SmartCityKharkiv» должна заработать уже с 1 октября.

Напомним, в марте власти Киева сообщили о планах запустить в городе бесплатную сеть Wi-Fi.

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