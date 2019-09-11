Прокуратура Львовской области пресекла работу пиратского OTT-сервиса «Твое ТВ». Ресурс предоставлял нелегальный доступ к 15 телеканалам, передает Телекритика.

«Участники группы создали сервис потокового видео и без разрешения правообладателя вели ретрансляцию программ нескольких телеканалов, тем самым нарушив законодательство по защите авторских и смежных прав», – говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно данным, пираты незаконно ретранслировали каналы ведущих телегрупп Украины — 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группы Украина». Ущерб от их деятельности составил порядка 2 миллионов гривен.

По информации прокуратуры, подозрения упали на двух одесситов и на одного жителя Львовской области. Предполагается, что первые два и были собственниками пиратского сервиса, а второй помогал организовывать работу ресурса.

Нарушителям грозит штраф либо же лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, недавно Киберполиция «накрыла» сайт, пиративший 2,5 тысячи каналов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.