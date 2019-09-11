В Украине могут отменить лицензирование телеком-услуг. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении Верховной Радой, передает Лига.Tech.

Согласно данным, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию» поддержали 38 депутатов.

Как сообщил депутат партии «Слуга народа» Александр Кубраков, в случае окончательного утверждения документа телеком-сфера избавится от лишних ограничений, а операторам будет проще начать деятельность.

«Чтобы начать деятельность на рынке, оператору необходимо будет лишь уведомить профильного регулятора о начале такой деятельности. Сейчас процедура иная — они сообщают, и регулятор предоставляет разрешения», — рассказал депутат.

Напомним, на прошлой неделе в Беларуси отменили лицензирование кабельного телевидения.

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