После снижения клиентской базы в США и падения акций Netflix может поправить положение, нацелившись на еще неосвоенные рынки. Компания Ampere Analysis считает, что видеосервис готовится к производству русскоязычного контента, пишет МедиаНяня.

Сообщается, что видеосервис в ближайшее время сосредоточится на производстве сериалов для зрителей в России и русскоязычных странах СНГ. Эксперты из Ampere Analysis говорят, что дело не только в размерах территории, но и в том, что ранее платформа не создавала русскоязычные оригинальные серии. Видимо, пришло время.

«Netflix может столкнуться с проблемами регулирования, если попытается производить оригинальный контент в России. Но компания могла бы выиграть от производства русскоязычных сериалов на соседней территории, например, в Украине», — отметил директор Ampere Analysis Гай Биссон.

Аналитики прогнозируют, что Netflix в дальнейшем заинтересуется и более мелкими европейскими странами, вроде Венгрии, Чешской Республики, Бельгии и Швейцарии. В ближайшие месяцы, заявляет Биссон, можно ожидать начала инвестиционных проектов на 10-ти новых рынках, включая крупнейшие страны Восточной и Центральной Европы.

Что касается украиноязычного контента, тешить себя надеждами пока не приходится. Как пишет ресурс, для начала нам необходимо иметь конкретный стимул для зарубежных кинопроизводителей и урегулировать законодательство в этой сфере.

Напомним, в июле Netflix запустил свою мобильную версию в Индии и пообещал подписчикам бюджетные тарифы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.