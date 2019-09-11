Видеосервис MEGOGO представил обновления для своего приложения на медиаприставке Apple TV. Помимо новых функций, была добавлена поддержка видео в стандарте 4K, — сообщает пресс-служба.

«Главным отличием стал новый плеер, который теперь имеет множество функций, что делает просмотр контента более комфортным, также добавлена поддержка 4К, которая позволяет смотреть видео с наиболее четким изображением. Кроме того, обновлена функция поиска, улучшена стабильность работы и оптимизирована работа tvOS 13», — сказано в пресс-релизе.

Теперь пользователи MEGOGO на Apple TV могут менять качество изображения, аудиодорожки и субтитры, а также использовать CatсhUp (просмотр в записи) и TimeShift (функция паузы и перемотки).

Напомним, недавно стало известно о планах онлайн-кинотеатра MEGOGO открыть онлайн-магазин игрушек с героями детских мультфильмов.

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