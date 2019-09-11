Киевстар заинтересован в покупке частотного ресурса в диапазоне 700МГц для развития 5G-технологий. Оператор будет участвовать в тендере, сообщил президент компании Александр Комаров в интервью Интерфакс-Украина.

«Мы по-разному считаем кейсы с нашими коллегами по рынку, но с точки зрения Киевстара — это очень перспективный спектр, и мы готовы участвовать в конкурсе, где этот диапазон был бы выставлен. Даже с определенными обязательствами. Для государства это наиболее простой способ помочь мобильным операторам развить LTE-связь и заложить основу развития 5G, который еще и принесет дополнительные средства в бюджет от продажи этих частот», — заявил Комаров.

В частности, президент Киевстара рассчитывает, что операторы смогут получить частоты на условиях технологической нейтральности. В таком случае все представители телеком-сферы будут заинтересованы в развитие 5G-технологий.

Также Комаров пообещал поспособствовать формированию от лица всех операторов мобильной связи единого предложения касательно использования диапазона 700МГц.

Напомним, в мае текущего года экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что первые частотные лицензии сети пятого поколения будут выставлены на продажу уже в 2020 году.

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