Украинская компания inext, входящая в группу компаний ROMSAT презентовала на медиарынок две новинки – ТВ-приставки inext TV4 и 4K ultra. Об этом говорится на официальном сайте romsat.ua.

В информационном сообщении уточняется, что обе приставки построены на базе Android TV версии 7.0.1+ и имеют предустановленные фирменные приложения на борту. Благодаря этому данные телевизионные 4K-приставки способны обеспечить телевизору весь необходимый смарт-функционал.

inext TV4

inext TV4 – это новая модель в линейке медиаплееров inext, созданная для комфортного просмотра онлайн-видео, аудио- и фото-контента в любом формате с высоким качеством звука и картинки (включая 4K UHD 2160p в 30fps) с поддержкой современного кодека H.265 (HEVC).

inext TV4 позволяет пользователям получить доступ к любимым интернет-сервисам и домашней коллекции на своём большом экране с помощью нажатия одной кнопки. Все актуальные и популярные приложения уже установлены:

интернет-телевидение;

онлайн-кинотеатры;

просмотр фотографий;

любимая музыка.

Вместе с тем пользователи могут осуществлять управление новой медиаприставкой не только с помощью стандартного пульта ДУ, а также при помощи специального приложения, установленного на смартфоне, с помощью гироскопического пульта-мышки или стандартной компьютерной мыши.

Доступное решение для операторов ТВ

«Многие скажут, что есть более мощные сет-топ-боксы и они будут правы. Но наш шаг был взвешенным. После выпуска бестселлера inext TV3 мы провели исследование и выяснили, чего ожидают от новых моделей, — комментирует Денис Олейник, СТО inext. – Сделайте доступнее, но постарайтесь не ущемить нас в качестве, – просили пользователи. Мы сделали всё возможное, чтобы добиться оптимального сочетания цены, стильного дизайна, качества процессора и архитектуры на базе Android TV 7.0.1+. У нас получились отличные устройства, которые обязательно станут хитами».

Технические характеристики inext TV4:

Операционная система Android TV 7.0.1+.

Современный и мощный чипсет Allwinner H3.

Выход HDMI V1.4.

Новый формат сжатия видео H.265 ( HEVC ).

( ). Оптимизированное фирменное ПО для комфортной работы с RAM объёмом 1ГБ DDR3.

объёмом Встроенный модуль Wi-Fi стандарта 802.11n (2,4 ГГц).

стандарта Слот MicroSD для карт памяти.

для карт памяти. Два разъёма стандарта USB 2.0.

Сетевой порт Ethernet (LAN 100Mb/s) .

. Подключение внешнего приёмника ИК-сигналов пульта ДУ (IR extender port through TRS 3.5 mm).

Рекомендованная розничная цена (РРЦ) – 999 грн.

inext 4K ultra

inext 4K ultra – это новый медиаплеер, позволяющий пользователю погрузиться в новый мир высокочёткого изображения в разрешении 3840х2160. Подключив быструю и удобную приставку к телевизору зрители смогут наслаждаться безграничностью онлайн-развлечений с Play Market или других ресурсов:

кинофильмы;

телевидение онлайн;

социальные сети и видеозвонки;

игры.

inext 4K ultra невероятно удобен в управлении, поскольку позволят подключать USB- или Wi-Fi-мышь/клавиатуру. С помощью медиаплеера также можно выполнять интернет-сёрфинг в таких браузерах, как FireFox, Chrome или Opera. А с помощью DLNA можно запускать кинофильмы с персонального компьютера на телевизор беспроводным способом.

Технические характеристики inext 4K ultra:

Операционная система Android 7.0.1+.

Современный и мощный чипсет Allwinner H3.

Выход HDMI V2.0

Новый формат сжатия видео H.265 ( HEVC ).

( ). Оптимизированное фирменное ПО для комфортной работы с RAM объёмом 2ГБ DDR3.

объёмом Встроенный модуль Wi-Fi стандарта 802.11n (2,4 ГГц).

стандарта Слот MicroSD для карт памяти.

для карт памяти. Два разъёма стандарта USB 2.0.

Сетевой порт Ethernet (LAN 100Mb/s) .

. Подключение внешнего приёмника ИК-сигналов пульта ДУ (IR extender port through TRS 3.5 mm).

Рекомендованная розничная цена (РРЦ) – 1399 грн.

Напомним, осенью 2017 года компания-разработчик медиаплееров iNeXT была интегрирована в группу-компаний ROMSAT. Цель такого объединения – создание инновационных медиаустройств в сфере ОТТ и IPTV телевидения.

Медиаплееры inext TV4 и 4K ultra скоро в продаже в розничных сетях БТиЭ, интернет-магазинах, а также в сетях интернет-провайдеров.

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