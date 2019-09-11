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inext
Украинская компания inext, входящая в группу компаний ROMSAT презентовала на медиарынок две новинки – ТВ-приставки inext TV4 и 4K ultra. Об этом говорится на официальном сайте romsat.ua.

В информационном сообщении уточняется, что обе приставки построены на базе Android TV версии 7.0.1+ и имеют предустановленные фирменные приложения на борту. Благодаря этому данные телевизионные 4K-приставки способны обеспечить телевизору весь необходимый смарт-функционал.

inext TV4

inext TV4inext TV4 – это новая модель в линейке медиаплееров inext, созданная для комфортного просмотра онлайн-видео, аудио- и фото-контента в любом формате с высоким качеством звука и картинки (включая 4K UHD 2160p в 30fps) с поддержкой современного кодека H.265 (HEVC).

inext TV4 позволяет пользователям получить доступ к любимым интернет-сервисам и домашней коллекции на своём большом экране с помощью нажатия одной кнопки. Все актуальные и популярные приложения уже установлены:

  • интернет-телевидение;
  • онлайн-кинотеатры;
  • просмотр фотографий;
  • любимая музыка.

Вместе с тем пользователи могут осуществлять управление новой медиаприставкой не только с помощью стандартного пульта ДУ, а также при помощи специального приложения, установленного на смартфоне, с помощью гироскопического пульта-мышки или стандартной компьютерной мыши.

Доступное решение для операторов ТВ

Денис Олейник, СТО inext«Многие скажут, что есть более мощные сет-топ-боксы и они будут правы. Но наш шаг был взвешенным. После выпуска бестселлера inext TV3 мы провели исследование и выяснили, чего ожидают от новых моделей, — комментирует Денис Олейник, СТО inext. – Сделайте доступнее, но постарайтесь не ущемить нас в качестве, – просили пользователи. Мы сделали всё возможное, чтобы добиться оптимального сочетания цены, стильного дизайна, качества процессора и архитектуры на базе Android TV 7.0.1+. У нас получились отличные устройства, которые обязательно станут хитами».

Технические характеристики inext TV4:

  • Операционная система Android TV 7.0.1+.
  • Современный и мощный чипсет Allwinner H3.
  • Выход HDMI V1.4.
  • Новый формат сжатия видео H.265 (HEVC).
  • Оптимизированное фирменное ПО для комфортной работы с RAM объёмом 1ГБ DDR3.
  • Встроенный модуль Wi-Fi стандарта 802.11n (2,4 ГГц).
  • Слот MicroSD для карт памяти.
  • Два разъёма стандарта USB 2.0.
  • Сетевой порт Ethernet (LAN 100Mb/s).
  • Подключение внешнего приёмника ИК-сигналов пульта ДУ (IR extender port through TRS 3.5 mm). 
Рекомендованная розничная цена (РРЦ) – 999 грн.

inext 4K ultra

inext 4K ultra

inext 4K ultraэто новый медиаплеер, позволяющий пользователю погрузиться в новый мир высокочёткого изображения в разрешении 3840х2160. Подключив быструю и удобную приставку к телевизору зрители смогут наслаждаться безграничностью онлайн-развлечений с Play Market или других ресурсов:

  • кинофильмы;
  • телевидение онлайн;
  • социальные сети и видеозвонки;
  • игры.

inext 4K ultra невероятно удобен в управлении, поскольку позволят подключать USB- или Wi-Fi-мышь/клавиатуру. С помощью медиаплеера также можно выполнять интернет-сёрфинг в таких браузерах, как FireFox, Chrome или Opera. А с помощью DLNA можно запускать кинофильмы с персонального компьютера на телевизор беспроводным способом.

Технические характеристики inext 4K ultra:

  • Операционная система Android 7.0.1+.
  • Современный и мощный чипсет Allwinner H3.
  • Выход HDMI V2.0
  • Новый формат сжатия видео H.265 (HEVC).
  • Оптимизированное фирменное ПО для комфортной работы с RAM объёмом 2ГБ DDR3.
  • Встроенный модуль Wi-Fi стандарта 802.11n (2,4 ГГц).
  • Слот MicroSD для карт памяти.
  • Два разъёма стандарта USB 2.0.
  • Сетевой порт Ethernet (LAN 100Mb/s).
  • Подключение внешнего приёмника ИК-сигналов пульта ДУ (IR extender port through TRS 3.5 mm).
 Рекомендованная розничная цена (РРЦ) – 1399 грн.

Напомним, осенью 2017 года компания-разработчик медиаплееров iNeXT была интегрирована в группу-компаний ROMSAT. Цель такого объединения – создание инновационных медиаустройств в сфере ОТТ и IPTV телевидения.

Медиаплееры inext TV4 и 4K ultra скоро в продаже в розничных сетях БТиЭ, интернет-магазинах, а также в сетях интернет-провайдеров.

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