Борьба с пиратством в Украине: на KMW расскажут как защитить интеллектуальную собственность

Борьба с воровством контента в Украине — процесс непрерывный, долгоиграющий, но перспективный и экономически оправданный. В этом убеждены участники III конференции для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: 5 «зачем» и результаты борьбы с кражей контента», которая состоится 17 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK (KMW).

Делиться опытом с другими участниками рынка, чтобы вместе усилить и ускорить непростой путь защиты интеллектуальной собственности, будут:

Валерий Жалдак , директор департамента интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли (на согласовании);

, директор департамента интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли (на согласовании); Даце Котзева , исполнительный директор ассоциации «За легальный контент», Латвия;

, исполнительный директор ассоциации «За легальный контент», Латвия; Николай Фаенгольд , коммерческий директор дивизиона Digital & Pay TV, StarLightMedia;

, коммерческий директор дивизиона Digital & Pay TV, StarLightMedia; Федор Гречанинов , директор по стратегическому развитию, Медиа Группа Украина;

, директор по стратегическому развитию, Медиа Группа Украина; Ярослав Пахольчук , исполнительный директор, 1+1 Медиа (на согласовании);

, исполнительный директор, 1+1 Медиа (на согласовании); Кирилл Матвиенко , директор по продажам, Global Images Ukraine;

, директор по продажам, Global Images Ukraine; Алексей Шульдешов , генеральный продюсер ТВ-каналов, Star Media;

, генеральный продюсер ТВ-каналов, Star Media; Елена Андриенко, главный юрист, Publicis Groupe (на согласовании).

Модератором дискуссии выступит Катерина Федорова, директор Общественного союза «Инициатива Чистое небо».

Вопросы, которые будут подниматься на конференции, сгруппированы по известной формуле «Пяти зачем»:

зачем правообладатели борются с пиратством, и какой доход они при этом сохраняют;

зачем рекламодатели, банки и бизнес выступают против воровства интеллектуальной собственности, и что они от этого получают;

зачем украинскому государству бороться с пиратством, какие цели перед нами поставлены;

зачем международное сообщество борется с пиратством, что это дает международной экономике;

зачем пользователь (в Украине и за рубежом) прибегает к использованию нелегального контента, почему так происходит, и что с этим делать.

Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента группы StarLightMedia: «Мы работаем в этом направлении достаточно давно и отлично знаем, что такое пиратство. Но для себя решили называть это явление по-другому — воровством». Дмитрий назвал несколько причин, почему группа ведет борьбу с нарушением прав интеллектуальной собственности, первая причина — репутационная: «Мы не можем закрывать глаза на преступление. Когда просто так берут и воруют, созданное холдингом». Вторая — экономическая. «Над производством контента работают сотни людей, это колоссальный труд. Каждый раз, когда кто-то ворует наш контент, компания недополучает деньги, которые пошли бы на производство нового качественного контента», — заявил Левин. И наконец – это развитие страны и ее граждан. «Мы давно задумываемся о том, что чем развитее страна, тем меньше пиратства, и стараемся прививать людям привычку использовать только легальные сервисы», — резюмировал Дмитрий.

Алексей Шульдешов, генеральный продюсер ТВ-каналов компании Star Media отмечает, что борьба с пиратством — это увеличение доходов и минимизация упущенной прибыли. «Как показала наша практика, при эффективной борьбе доход от контента может вырасти от 30 до 60 %. А при правильной скорости и методах реагирования можно еще больше повысить монетизацию тех или иных тайтлов. Однако, несмотря на то, что индустрия в борьбе с пиратством шагнула далеко вперед, сейчас это выглядит как заделка протечек в плывущей лодке. Поэтому нам предстоит более сложная и ответственная задача — это обучение пользователей. Наш опыт подсказывает, что важно не наказывать, а объяснять, разъяснять и предлагать альтернативы всем участникам этого направления, в том числе рекламодателям», — заявил Шульдешов.

Конференция является площадкой для владельцев бизнеса, юристов украинских и международных компаний и всех, кого касается тема защиты прав интеллектуальной собственности. В ходе конференции даются практические советы, идет конструктивный диалог, принимаются совместные решения относительно будущих действий.

Организатор конференции — Общественный союз «Инициатива Чистое небо», созданный с целью развития легального аудиовизуального контента и борьбы с нарушением прав интеллектуальной собственности.

До встречи на KMW 17 сентября с 14:00 до 18:00 в конференц-зале London, Hyatt Regency Kyiv, на III конференции для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: 5 «зачем» и результаты борьбы с кражей контента».

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