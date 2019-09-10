Депутаты партии «Слуга народа» инициировали изменения в законодательство, согласно которым владельцами провайдера цифрового эфирного ТВ «Зеонбуд» выступали исключительно граждане Украины. За несоблюдение этого требования провайдеру могут не продлить лицензию, а то и вовсе аннулировать, пишет Детектор Медиа.

Сообщается, что законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием» зарегистрировали на прошлой неделе нардепы Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук и Павел Сушко.

Документ запрещает создание и участие в деятельности всех провайдеров программной услуги органам государственной власти и местного самоуправления, а также лицам, которые являются резидентами страны-агрессора.

Что касается провайдера цифрового эфирного ТВ (в Украине таковым выступает «Зеонбуд»), были введены дополнительные ограничения, устанавливающие, что конечными бенефициарными владельцами компании могут выступать исключительно граждане Украины.

За несоблюдение требований Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещание имеет право отказать провайдеру в продлении лицензии, либо же полностью ее аннулировать в судовом порядке.

Напомним, в апреле текущего года «Зеонбуд» сменил владельцев — пять граждан Латвии получили 75% компании. Ранее провайдер принадлежал тройке киприотов.

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