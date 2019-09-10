SES планирует запустить новые мультимедийные службы для вещателей на основе облачной платформы Microsoft Azure. Компания намерена подключить к Azure корпоративные и правительственные сайты в удаленных регионах с недостаточным уровнем охвата, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в дальнейшем на основе платформы Microsoft Azure SES планирует предоставлять новые облачные управляемые услуги, прямую облачную связь и ряд инициатив по внедрению интеллектуальной автоматизации сетей и механизмов управления, таких как управляемая видеослужба и спутниковая связь.

«Эти решения являются частью стратегии SES по преобразованию спутниковых и наземных сетей в эпоху облачных сетей, помогая ведущему спутниковому оператору выполнять свои обязательства по обслуживанию открытой и программно-определяемой среды, в которой спутниковые сети и предоставляемые услуги являются безусловной составляющей единой глобальной коммуникационной экосистемы», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах SES синхронизировать OTT и спутниковое вещание. Новое решение поможет вещателем и правообладателям преодолеть проблему задержки между экранами, которая была критической при потоковой трансляции через IP.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.