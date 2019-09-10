OLX запретил продажу российских сим-карт

Российские сим-карты больше не доступны для продажи на OLX. Представители сервиса объявлений объяснили, что данный товар запрещен на онлайн-площадке, передает Internet.UA.

Как сообщили в OLX, в свете последних изменений онлайн-платформа теперь не позволяет продажу зарубежных сим-карт как активированных, так и не активированных.

«Да, произошли изменения, данный товар запрещен согласно списку Товаров и услуг, запрещенных к публикации на OLX п. 23», — прокомментировали представители сервиса.

При этом ранее, еще в июле, запрещена была продажа только неавторизированных карт иностранных операторов, а использование их возможно только после привязки или оформлении номера на конкретное лицо.

Напомним, в начале сентября депутаты партии «Слуга народа» внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий вернуться к ведению национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов и обязать операторов связи заключать договора с абонентами.

Однако вице-премьер-министр Михаил Федоров проект отозвал. По его словам, документ случайно попал в Верховную Раду, поэтому никаких норм по обязательной регистрации абонентов и блокировке «серых» телефонов по IMEI ожидать не стоит.

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