На днях Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пресек вещание трех запрещенных в Украине российских телеканалов. В одном из общественных заведений села Сосница (Черниговская область) ретранслировались каналы «ТНТ», «Звезда», «МИР 24», сообщается на сайте Нацсовета.

Согласно данным, сообщение о нарушении получила представитель Нацсовета в Черниговской области Ирина Сенченко от местного Управления СБУ. Вместе с представителями силовых структур Сенченко провела проверку указанного заведения и обнаружила нарушения в сфере информационной безопасности.

Отмечается, что с владельцами общественного заведения была проведена беседа, вследствие чего трансляция запрещенных в Украине телеканалов была остановлена.

Напомним, в конце прошлого месяца Нацсовет пресек незаконный показ четырех российских каналов на территории отеля в Черкасской области.

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