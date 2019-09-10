Французское министерство культуры и коммуникаций сообщает о планах объединить национальное антипиратское агентство Hadopi и Высший совет по аудиовизуальным средствам. Цель — получить более мощного и эффективного регулятора медийной отрасли.

По сообщению издания TorrentFreak, государственное агентство Hadopi работает над сокращением сайтов, нелегально размещающих контент, в частности, пиринговых сетей, таких как BitTorrent. Высший совет по аудиовизуальным средствам (Conseil Supérieur de L’audiovisuel или CSA) регулирует визуальные медиа, в том числе интернет и ТВ.

Франция уже более 10-ти лет пресекает онлайн-пиратство. В ней получила распространение «политика трех ударов»: предупреждение, а затем наказание конечных пользователей, пользующихся нелегальным контентом. Одна из последних тактик – практика «постепенного реагирования», при которой злостные нарушители копирайта могут обнаружить себя в итоге полностью отключенными от интернета. По данным агентства Hadopi 60% интернет-пользователей после предупреждений отказываются от незаконного контента. Также всё больше пользователей обращается к легальным источникам фильмов и сериалов.

Отчёты регуляторов говорят, что, к примеру, с 2016-го по 2017-й год количество «пиратствующих» пользователей уменьшилось с 11,6 миллионов до 10,6. Но нарушений копирайта всё ещё много – в 2018 году было зафиксировано от 50 до 70 тысяч таких случаев.

Поэтому правительство возлагает серьёзные надежды на новую объединённую структуру. Ожидается, что её методами станут создание «черных списков», принуждение интернет-провайдеров блокировать пиратские ресурсы, а рекламодателей – бойкотировать недобросовестные платформы.

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