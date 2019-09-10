«Газпром-медиа» и «Витрина ТВ» находятся на заключительной стадии договоренности о сотрудничестве. Уже к концу года холдинг может стать совладельцем платформы, передает Телеспутник.

Согласно данным, получив 25% акций «Витрины ТВ», «Газпром-медиа» станет ее совладельцем наряду с «Первым каналом», ВГТРК и «СТС Медиа». На данный момент на платформе вещает 21 канал.

«Витрина ТВ» была создана «Национальной Медиа Группой» в сентябре 2017 года. А весной текущего года НМГ предложила утвердить «Витрину ТВ» в качестве единого оператора для распространения в интернете крупнейших российских телеканалов.

Напомним, на прошлой неделе в Госдуме разработали законопроект о борьбе с незаконной трансляцией ТВ-контента в интернете. В связи с этим к январю 2020 года в России должна появиться единая система легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов.

Также к концу года в стране может появиться единый бесплатный радиоплеер. Крупные радиохолдинги страны намерены запустить сервис, с помощью которого слушатели смогут получить бесплатный доступ к любимым радиостанциям.

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